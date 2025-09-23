Noruega anuncia que registró este año tres violaciones de su espacio aéreo por Rusia

En un comunicado a raíz de la condena este martes por la OTAN de la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de Rusia el pasado 19 de septiembre, tras otros incidentes similares este mes en Polonia y Rumanía, el Gobierno noruego denunció que se trata de un comportamiento "irresponsable e inaceptable" de parte de Moscú.

Además, aclaró, Noruega se encuentra entre los otros países que han experimentado incidentes en su propio espacio aéreo, tal y como menciona la declaración conjunta de la Alianza Atlántica.

"Los incidentes en Noruega son de dimensiones menores que las violaciones contra Estonia, Polonia y Rumanía, tanto en términos de localización como de duración. Pese a ello son incidentes que vemos de forma muy seria", declaró el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

"No podemos determinar si se produjeron de forma deliberada o si se debieron a errores de navegación. Independientemente del motivo, no es aceptable y se lo hemos dejado claro a las autoridades rusas", enfatizó Store.

El primer incidente se produjo el 25 de abril, cuando un caza ruso SU-24 penetró durante cuatro minutos en el espacio aéreo noruego sobre el mar al noreste de la isla de Vardø (norte).

El 24 de julio, un avión ruso L410 Turbolet atravesó espacio aéreo noruego sobre una zona no habitada a lo largo de la frontera en el este de la región norteña de Finnmark durante tres minutos.

Finalmente, según el comunicado, el 18 de agosto un avión de combate ruso SU-33 atravesó una vez más durante un minuto el espacio aéreo al noreste de Vardø.

Según explicó el ministro noruego de Exteriores, Espen Barth Eide, estos casos fueron abordados de forma directa con las autoridades rusas con el objetivo de reducir los riesgos de malentendidos o de una escalada, mientras que la información ha sido compartida también con los aliados de la OTAN.

"Hemos pedido una explicación a la parte rusa por las violaciones del espacio aéreo noruego. Incluso si se debieron a errores de navegación, como resultado de que Rusia está operando con un margen de error demasiado estrecho, Rusia tiene la responsabilidad de actuar de una manera que evite los malentendidos y los errores", afirmó.

"Si Rusia está desafiando (al penetrar) el espacio aéreo de varios países deliberadamente, esto es muy serio", remachó el ministro.