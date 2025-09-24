Investigan otro posible caso de sabotaje de cables ferroviarios en Alemania

Según comunicó la Policía Federal, el suceso que se ha dado a conocer hoy se produjo el pasado 1 de septiembre en las inmediaciones de Coblenza (oeste).

"Después de que durante más de tres semanas se produjeran una y otra vez pequeñas fluctuaciones de tensión en el tramo de ferrocarril entre Neuwied y Coblenza, se ha podido localizar por fin la causa", explicó la nota.

Según se ha podido reconstruir, unos desconocidos abrieron un conducto soterrado y cortaron un cable da alta tensión de unos cinco centímetros de grosor, lo que produjo un cortocircuito y un incendio, aunque el suceso no llegó a afectar al tráfico de trenes.

"No se puede excluir que las personas hayan sufrido quemaduras y hayan requerido atención médica", concluyó la policía su llamamiento para que posibles testigos proporcionen más informaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este lunes de madrugada unos desconocidos cortaron cables soterrados de fibra óptica en la localidad de Leverkusen-Rheindorf, de acuerdo con las autoridades alemanas, lo que impactó al tráfico de trenes de cercanías y de larga distancia en el tramo entre Colonia y Düsseldorf.

Estos incidentes se suman a otro similar el pasado 13 de septiembre y a sucesos de índole parecida que se han repetido en los últimos meses, algunos de los cuales han sido reivindicados por grupúsculos anarquistas y de izquierda.

Un portavoz del Ministerio del Interior alemán, Lars Harmsen, afirmó este miércoles en una rueda de prensa ordinaria que no podía proporcionar datos concretos sobre las investigaciones por hallarse éstas en curso.

"Está claro para nosotros que los ataques contra infraestructuras están en el espectro de objetivos del ámbito extremista, en particular del extremismo de izquierdas, pero también en el de actos de sabotaje y espionaje por potencias extranjeras. Lo tomamos muy en serio", aseguró.