El Ejército alemán apoyará la seguridad de la cumbre informal de esta semana en Dinamarca

En un comunicado, el ministerio anunció que Dinamarca ha pedido apoyo a varias naciones, entre ellas Alemania, tras los incidentes "masivos" y a escala extensa con aeronaves no tripuladas sin identificar.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, y el inspector general de la Bundeswehr, Carsten Breuer, han decidido este domingo responder positivamente a esta petición y desplegar in situ a un contingente de fuerzas anti-drones, según la nota, aunque no especificaron el número de efectivos que se desplazarán a Dinamarca.

"El encuentro informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Copenhague tiene como objetivo la coordinación estratégica a más alto nivel en una situación geopolítica exigente. La misión subraya la estrecha cooperación en seguridad con Dinamarca y la capacidad de actuación y la solidaridad de socios europeos al tratar con amenazas híbridas", concluyó el breve comunicado.

Desde el último lunes, se han avistado numerosos drones sin identificar cerca de instalaciones militares y aeropuertos en Dinamarca, lo que ha obligado incluso a suspender temporalmente el tráfico aéreo sobre los aeródromos en cuestión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades danesas han lanzado una investigación para determinar la causa de lo que han calificado de "ataque" y de "guerra híbrida", aunque todavía no han podido afirmar quién se halla detrás de los incidentes, aunque en el contexto actual se han manifestado sospechas de una implicación rusa.