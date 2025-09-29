Dominica planifica erradicar armas ilegales con el sistema de seguridad regional caribeño

"Sí, el RSS está en Dominica, y el RSS está aquí para apoyar a la policía en la erradicación de la presencia de armas de fuego ilegales", aseveró en una rueda de prensa el mandatario de este territorio insular.

A su juicio, "la lucha prioritaria para el país ahora son las armas de fuego ilegales".

"Siguiendo el consejo del jefe de Policía y el ministro de Seguridad Nacional, hemos invitado al RSS a unirse a la Policía en nuestros esfuerzos por eliminar la presencia de armas de fuego ilegales en el país", explicó Skerrit.

"No nos quedaremos de brazos cruzados y no dejaremos de aprovechar todas las oportunidades que tienen el Estado y la Policía para traer la calma y la normalidad a nuestro país", expresó el primer ministro de Dominica.

El Sistema Regional de Seguridad se creó en 1982 para contrarrestar las amenazas a la estabilidad de la región entre 1970 y 1980.

"Si el país no es seguro, todo lo demás fracasará. Y no queremos que en Dominica se dé una situación en la que no podamos conducir libremente, ir a la playa o al río, o tengamos miedo de caminar por las calles", subrayó Skerrit.

Casi tres cuartas partes de las armas de fuego rastreadas y recuperadas en el Caribe por las autoridades estadounidenses provendrían de este país y muchas de ellas fueron vendidas legalmente por minoristas, según un informe de noviembre de 2024 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, en inglés).

Los países del Caribe representaron 6 de las 10 tasas de homicidios más altas del mundo, según las Naciones Unidas.

"Tenemos que asegurarnos de que esto no suceda en Dominica y de que el respeto por la vida sea primordial, y que la violencia y la presencia de armas de fuego ilegales en nuestro país no se conviertan en algo habitual", zanjó el primer ministro.