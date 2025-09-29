La compañía australiana Optus falla de nuevo e impide conexión con teléfono de emergencia

La caída en el servicio, que se produjo el domingo en la localidad de Dapto, en Nueva Gales del Sur (este), afectó a una antena de telefonía móvil entre las 3:00 y las 12:20 horas del domingo (17:00 GMT del sábado y 2:20 GMT del domingo), lo que provocó nueve llamadas fallidas al servicio de emergencias -000-.

En un caso, la persona logró solicitar una ambulancia desde otro dispositivo, mientras que en los demás las autoridades verificaron que no se necesitaba asistencia, indicó hoy Optus en un comunicado.

La Policía de Nueva Gales del Sur colaboró en la realización de controles de bienestar para asegurarse de que los usuarios estuvieran fuera de peligro. "Hemos confirmado con la policía que todos los que intentaron contactar con los servicios están bien", afirmó la empresa, que pidió disculpas a los clientes afectados.

El incidente afectó a unos 4.500 residentes de Dapto, una población cercana a la ciudad de Wollongong, y se suma a una serie de interrupciones en los servicios de Optus que en las últimas semanas han puesto en entredicho la fiabilidad de sus sistemas de emergencia.

La Autoridad para Medios y Comunicaciones de Australia (ACMA) investiga actualmente a Optus por una interrupción de 13 horas ocurrida a mediados de septiembre, cuando más de 600 llamadas de emergencia no se pudieron cursar en varios estados del país y murieron cuatro personas, incluido un bebé de 8 semanas.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, advirtió entonces que la empresa "tendrá que rendir cuentas" y la ACMA subrayó que los proveedores tienen la obligación de garantizar el acceso a los servicios de emergencia.

Optus, el segundo mayor operador de telecomunicaciones de Australia, ya fue multado en 2023 con 12 millones de dólares australianos (7,9 millones de dólares estadounidenses) tras otro fallo que dejó sin conexión a más de 2.000 usuarios del triple cero.