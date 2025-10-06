Verizon nombra al exdirector ejecutivo de PayPal, Schulman, como nuevo máximo ejecutivo

"La Junta está encantada de contar con Dan como próximo Director Ejecutivo de Verizon y de embarcarse en una nueva etapa de crecimiento y liderazgo en el sector", anotó hoy el presidente de la junta directiva de Verizon, Mark Bertolini, en un comunicado.

Schulman, por su parte, indicó que "Verizon se encuentra en un momento crítico".

"Tenemos una clara oportunidad de redefinir nuestra trayectoria, aumentando nuestra cuota de mercado en todos los segmentos, a la vez que logramos un crecimiento significativo en nuestras métricas financieras clave. Maximizaremos nuestras propuestas de valor, reduciremos nuestros costos de servicio y optimizaremos nuestra asignación de capital para satisfacer a nuestros clientes y generar un crecimiento sostenible a largo plazo para nuestros accionistas”, añadió el nuevo director ejecutivo de la compañía, que forma parte de la junta directiva de Verizon desde 2018.

Según el comunicado, en PayPal, Schulman incrementó los ingresos de la compañía de 8.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares y sumó cientos de millones de nuevos clientes a la plataforma global de pagos.

Schulman reemplaza a Hans Vestberg, quien dirigió la compañía desde 2018.

Según la empresa global de telecomunicaciones y banda ancha, Vestberg permanecerá en la junta directiva hasta la reunión anual de 2026 y ejercerá de "asesor especial" hasta el 4 de octubre de 2026, periodo durante el cual se centrará en garantizar una transición fluida, incluyendo la integración con Frontier Communications, cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2026.