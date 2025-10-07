Telefónica transmite el 100 % de su filial en Uruguay a Millicon por 337 millones de euros

La operación es parte de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de reducir la exposición en Hispanoamérica, según informó la compañía de telecomunicaciones.

El cierre de la operación implica una reducción de la deuda financiera neta del Grupo Telefónica de aproximadamente 384 millones de euros (447 millones de dólares).

La transacción se ejecutó con Telefónica Hispanoamérica, filial íntegramente participada por Telefónica y propietaria del 100 % del capital social de Telefónica Móviles de Uruguay.

La operación fue posible después de haber obtenido las aprobaciones regulatorias correspondientes y cumplidas las condiciones establecidas, según la mutinacional. El Gobierno de Uruguay autorizó la transacción el pasado mes de septiembre.

La operación se anunció el pasado mayo, cuando el grupo español de telecomunicaciones aseguró haber llegado a un acuerdo con Millicom, una compañía de telecomunicaciones y medios con sede en Luxemburgo que opera sobre todo en América Latina y África.

También hoy, la empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) presentó, con América Móvil (su accionista mayoritario es el mexicano Carlos Slim) una oferta no vinculante por el negocio de Telefónica en Chile, que está sujeta, entre otros condicionantes, al análisis de la información entregada por la operadora española.