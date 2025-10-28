Australia anuncia multas millonarias tras fallos que impidieron llamadas de emergencia

Las sanciones fueron aprobadas hoy en el Legislativo y fueron acordadas durante el debate de una ley que busca crear una entidad supervisora o "custodio" para garantizar el funcionamiento de la red de emergencias del país, conocida como "triple 0".

La senadora laborista Nita Green, encargada de defender el proyecto en nombre de la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, afirmó que el Gobierno quiere enviar una señal clara a las empresas del sector.

"Nos aseguraremos de que las sanciones reflejen las normas y expectativas de la comunidad, así como las del Gobierno", dijo Green durante la sesión parlamentaria.

Tras los repetidos fallos, el Gobierno australiano anunció también hoy la creación de un registro público en tiempo real de interrupciones en las redes de telecomunicaciones, que estará a cargo de la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA).

Wells indicó hoy que ha instruido formalmente al regulador para que obligue a las compañías a mantener esta base de datos actualizada de manera inmediata cada vez que se produzca una caída del servicio, en una medida que busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas del sector, así como restablecer la confianza del público en el sistema de emergencias.

El endurecimiento de las multas se produce después de varios fallos recientes en la red de telecomunicaciones que afectaron a llamadas al triple cero, el número al que los australianos acuden en situaciones de emergencia médica, policial o de incendios.

El pasado septiembre, la empresa de telecomunicaciones Optus sufrió un fallo de gran magnitud en su red que dejó sin poder acceder a llamadas al 000 a unos 600 clientes en el norte de Australia, en un incidente que se relacionó con la muerte de tres personas.