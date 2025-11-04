Operadoras de telecomunicaciones europeas ante la mayor ola de fusiones y adquisiciones

De hecho, este estudio refleja que el fragmentado panorama de las telecomunicaciones europeas, donde cada operador da servicio de media a 5 millones de suscriptores, frente a los 107 millones del estadounidense o a los 467 del operador chino promedio, limita su capacidad de invertir en infraestructura y servicios digitales esenciales.

El resultado de este diferente ecosistema se aprecia al comparar los niveles de inversión entre regiones, porque el gasto de capital es de 109 euros en Europa y de 174 euros en Estados Unidos.

El ingreso medio por usuario generado mensualmente por los servicios de conectividad fija y móvil en Europa es de 23 y 15 euros, respectivamente, en comparación con 59 y 43 euros en EE.UU.

Por esta razón, influenciados por las agendas de reforma de Mario Draghi y Enrico Letta, los reguladores de la UE, según afirma la consultora, están favoreciendo cada vez más la consolidación, con el objetivo de acelerar estos cambios para 2028.

Este informe de Oliver Wyman desglosa cinco modelos de fusiones y adquisiciones, desde megafusiones hasta cambios de porfolio, con el objetivo de aumentar la escala, fortalecer la competitividad y asegurar la soberanía digital.

Una de las mayores operadoras europeas es la española Telefónica, que este martes difundió sus resultados hasta septiembre, con unas pérdidas de 1.080 millones de euros, por las minusvalías por las ventas en Latinoamérica y una caída de ingresos, y con un nuevo plan estratégico que implica recortar un 50 % su dividendo de 2026.