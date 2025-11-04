Telefónica ingresa un 11 % menos en Latinoamérica hasta septiembre y siguen desinversiones

Esta unidad aporta al grupo el 12 % de sus ingresos totales y el 7 % del ebitda (beneficio bruto de explotación), según informó este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

Los resultados de Telefónica como grupo han estado marcados por la aceleración de su estrategia de desinversiones en la región, después de la venta de las filiales de Uruguay y Ecuador el 30 de octubre, y tras las de Argentina y Perú en el primer semestre.

Además, está pendiente del cierre de la venta de sus activos de Colombia.

La multinacional española destaca entre sus hitos en la región la vuelta al crecimiento del ebitda en este tercer trimestre del año, en un 1,2 %, empujados por la actividad en México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La multinacional se refirió a los mercados de Chile, donde hubo una mejora en el desempeño comercial en clientes de contrato y banda ancha, aunque sus ingresos cayeron un 2,8 %.

De Colombia resaltó que descendieron sus ingresos un 5,7 % por la pérdida de un contrato público "relevante" y de México, que el ebitda creció un 3,1 % en los primeros nueve meses, un 25,2 % en el trimestre.