Merz constituye su Consejo de Seguridad Nacional y aprueba plan ante las amenazas híbridas

"El Consejo de Seguridad Nacional se ha reunido hoy en sesión constitutiva bajo la presidencia del canciller", indicó en un comunicado el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, que precisó que la primera reunión de dicha institución se centró en la aprobación de un "plan de acción interministerial" frente a las amenazas híbridas.

Dicho plan, según el Ejecutivo, es una respuesta al "creciente número e intensidad de las amenazas híbridas contra Alemania, que provienen especialmente de Rusia".

Esas medidas afectan ámbitos como la economía circular, el almacenamiento y el fortalecimiento de la minería nacional.

"El plan de acción incluye, entre otras cosas, medidas en el ámbito de la lucha contra el espionaje y la protección de infraestructuras críticas", señaló Kornelius tras una primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la que se abordó especialmente la cuestión de las dependencias estratégicas.

El Consejo de Seguridad Nacional de Alemania reúne al canciller junto a los ministros de Finanzas, Asuntos Exteriores, Interior, Justicia, Economía y Energía, Defensa, Cooperación y Digitalización, así como el jefe de la Cancillería Federal.