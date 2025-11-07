Disputa familiar y grupo criminal: Hipótesis tras el asesinato de funcionaria mexicana

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que el crimen podría estar relacionado con la incursión en la zona de una célula delictiva que opera entre Oaxaca y Guerrero.

Asimismo, la FGEO analiza una “disputa por propiedades inmuebles que mantenía la familia de la víctima” como posible móvil del ataque.

El crimen se perpetró el jueves por la mañana cuando Urban recibió los disparos de un arma mientras salía de su domicilio.

El cuerpo se encontró sin vida sobre el camino que conduce a la comunidad vecina de San Antonio Ocotlán, Cacahuatepec, informó la Fiscalía estatal.

La Fiscalía confirmó que “los indicios revelan que se trató de una agresión con arma de fuego perpetrada desde una motocicleta”, de acuerdo con los peritajes preliminares.

De esta manera, continúan los trabajos de investigación para esclarecer las causas que motivaron a los responsables a acabar con la vida de Urban.

La funcionaria se desempeñaba como representante ciudadana del área de Parques y Jardines del ayuntamiento, cargo que ocupaba en el actual periodo municipal 2025-2027.

Este asesinato se une al de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de Santa Catarina Juquila, en la comunidad de San Marcos Zacatepec, también en Oaxaca, ocurrido cuatro días antes.

Además, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde municipal de Uruapan, Michoacán, en el oeste del país, después de un evento público del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre, el cual ha generado una fuerte indignación en el estado y el país, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

De acuerdo con registros y reportes estatales, desde el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y hasta el 3 de noviembre, al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país.