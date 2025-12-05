Cloudflare resuelve la caída masiva que provocó problemas de acceso a millones de webs

La compañía estadounidense, proveedora de servicios en la nube, afirmó en su web que el incidente se ha debido a un cambio interno que se hizo para mejorar la seguridad.

Descartó que se trate de un ataque informático y apuntó que el incidente se ha producido por un cambio interno en su sistema de protección, conocido como WAF, un filtro que detecta y bloquea ataques antes de que lleguen a una web.

El ajuste se hizo para reforzar la seguridad frente a una vulnerabilidad detectada esta semana en React Server Component, una tecnología que utilizan muchas web.

El cambio ha provocado un fallo inesperado que ha afectado unos minutos a parte de la red de la compañía.

A las 9.20 GMT todo funcionaba ya con normalidad, según la empresa, que informó que en las próximas horas dará información más detallada.

La compañía indicó a las 08.56 GMT que estaba «investigando problemas» en el "dashboard" y en las API asociadas.