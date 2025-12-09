La llegada de chips H200 permitiría a las IA chinas cerrar brecha con EE.UU., dice experto

Pekín había "desdeñado" los chips H20, limitados para el mercado chino, pero sí estaría "dispuesto a permitir que sus empresas compren los H200, más potentes, que Trump está ofreciendo ahora", apunta en un informe a abonados Julian Evans-Pritchard, analista de la consultora británica Capital Economics.

"Esto permitiría a China acelerar la construcción de su infraestructura para IA y aumentar la probabilidad de que los modelos chinos se pongan a la altura, o incluso sobrepasen, a los modelos más avanzados de EE. UU.", pronostica el experto.

"Las tecnológicas chinas han mostrado que son capaces de trabajar con limitaciones de hardware, adiestrando modelos que no están muy por detrás en rendimiento de los estadounidenses. Aplicando esta experiencia a chips más potentes, podría darse otro 'momento DeepSeek'", explica Evans-Pritchard, en referencia a la firma que acaparó titulares a principios del año pasado con su modelo de IA.

En el caso de que Pekín rechace también los H200, "demostraría una voluntad muy superior de renunciar a ganancias a corto plazo en su búsqueda de autosuficiencia", un objetivo declarado por las autoridades para su próximo plan quinquenal (2026-2030) ante la guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Evans-Pritchard cree que las autoridades apostarán por el "pragmatismo" y que permitirán que algunas empresas compren estos chips a medida que firmas chinas van desarrollando alternativas propias; Trump avanzó que Nvidia solo podrá venderlos a "clientes aprobados" en el gigante asiático.

En su opinión, la decisión muestra que la Administración Trump está priorizando su intención de cerrar un acuerdo con Pekín -para quizá firmarlo en la visita del mandatario estadounidense a China en abril de 2026- por encima de los temores sobre seguridad nacional y de las iniciativas para 'desacoplar' su economía de la número dos del mundo.

En cualquier caso, Capital Economics mantiene su "escepticismo" sobre la posibilidad de que China y EE. UU. "reinicien" sus relaciones gracias a este tipo de acercamientos, y considera que Pekín verá esta concesión únicamente como un "alivio temporal" que les permita ganar tiempo para reducir su dependencia de los chips occidentales.

"Es probable que las tensiones entre EE. UU. y China vuelvan a estallar en algún momento, lo que se traducirá de nuevo en más restricciones a la exportación. (...) Mientras tanto, China aprovechará su recién adquirido acceso a chips más potentes, y probablemente la construcción de centros de datos de financiación privada repuntará", pronostica Evans-Pritchard.

Trump aseguró que Washington permitirá a Nvidia enviar los H200 a "clientes aprobados en China" y a otros países "bajo condiciones" que protejan la seguridad nacional estadounidense, y que la compañía pagará un 25 % de arancel al ser exportado a Taiwán, desde donde se reenviarán a China.

Nvidia ya contaba con una licencia para exportar a China los mencionados H20, de menor capacidad que los H200, y diseñado específicamente para ese país, a cambio de un 15 % de las ventas.

Un comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. advirtió en julio al Gobierno de que los H20 superarían ampliamente la capacidad de fabricación local en China y podrían potenciar el desarrollo de la IA con fines estratégicos; Trump argumentó que la medida será beneficiosa para el empleo en EE. UU. y el liderazgo del país en IA.