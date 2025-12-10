Ecuador niega la entrada a un ciudadano español tras detectar antecedentes penales

Así lo confirmó este miércoles el Ministerio del Interior en su cuenta de X, donde también detalló que, durante el control, el pasajero mostró un comportamiento disruptivo y poco colaborador.

Esta actitud levantó las sospechas del personal de migraciones sobre el propósito real de su viaje y la veracidad de la información entregada. En coordinación con la policía española, se pudo confirmar que el ciudadano contaba con antecedentes penales por hurto y amenazas.

El Ministerio calificó la actuación del personal de migraciones como "oportuna" para "proteger el orden interno y seguridad ciudadana".

El presidente Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno" en 2024 con la intención de paliar la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa actualmente Ecuador.

De esta forma, pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales.