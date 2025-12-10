Seúl anuncia plan de invertir 476.000 millones de dólares en semiconductores hasta 2047

El plan incluye la construcción de diez nuevas fábricas 'fabless', encargadas de crear diseños de chips para otras empresas con líneas de producción propias, afirmó el Ministerio de Comercio, Industria y Energía en un comunicado.

Los planes de Seúl también incluyen 4,5 billones de wones (unos 3.060 millones de dólares) de inversión pública y privada para crear una fundición (en la que empresas fabrican para otras firmas) de obleas de 12 pulgadas y 40 nanómetros, que apoye a empresas surcoreanas líderes en la producción de chips de memoria como las surcoreanas Samsung Electronics y SK Hynix.

"Aunque estamos tratando de adaptarnos rápidamente mediante políticas, el ritmo del avance tecnológico y el crecimiento de la demanda es vertiginoso", afirmó el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, durante un evento en el que el país presentó su hoja de ruta para el futuro del sector.

En presencia de representantes de Samsung Electronics o SK Hynix, así como de expertos y representantes públicos, Lee señaló que el desarrollo industrial y económico es "clave" para adecuarse a los cambios en el sector y "los semiconductores son un área prometedora en la que tenemos una fuerte ventaja competitiva".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El objetivo es reducir la dependencia de las importaciones en toda la cadena de suministro de la industria nacional, dijo Lee, para lo que se anunció la creación de un nuevo corredor industrial en el sur del país.

Corea del Sur lidera en el campo de la producción de chips de memoria, pero Taiwán es hogar del principal fabricante de semiconductores (TSMC) y del mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo (Foxconn).

Las inversiones anunciadas hoy suponen una reorientación del plan de Seúl, desvelado en 2023, para crear un ecosistema de producción de chips de memoria de vanguardia y el mayor centro de producción de semiconductores del mundo para 2047, para lo que anunció hace dos años que promovería inversiones de al menos 622 billones de wones (429.700 millones de euros).