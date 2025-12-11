Bloquean cuentas de extorsionistas de comerciantes y ganaderos en el norte de México

Según informó el Gabinete de Seguridad, tras la detención del presunto líder del grupo delictivo 'Los Cabreras' y a otros cinco integrantes más, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estrechó su cerco financiero al bloquear varias cuentas de personas cercanas a 'El Limones' y de diversas empresas que presentaban "patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita".

"Tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada", detalló el órgano de coordinación en materia de seguridad.

Este bloqueo por parte de la UIF se produce tras la detención del líder de la red criminal en cuestión, identificado como "objetivo prioritario" por las autoridades al ser el jefe en plaza de un grupo dedicado a amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos en Durango.

Asimismo, agentes de las fuerzas de seguridad arrestaron a otras cinco personas del mismo grupo criminal en diferentes registros, lo que permitió "debilitar la estructura delictiva" de la organización.

Durante los operativos incautaron armas de fuego, equipo táctico y diversos vehículos.

De acuerdo a las autoridades, todos los detenidos están relacionados con el delito de la extorsión, la extracción y venta ilegal de hidrocarburos, así como con lavado de dinero.

Estas acciones "constituyen un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta" mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al dar cuenta del operativo contra 'Los Cabreras'.

El delito de extorsión ha crecido un 23,1 % en México, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, los primeros 14 meses de la presidenta Sheinbaum, informó el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

En el mismo periodo, se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo.

Además, se han confiscado 20.169 armas de fuego y se han desmantelado 1.760 laboratorios de metanfetaminas, de acuerdo con el reporte del gobierno.