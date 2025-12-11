Principal terminal de autobuses de Uruguay es evacuada por amenaza de bomba

En horas de la tarde se recibió un aviso que indicaba que había un artefacto explosivo en las instalaciones del lugar, ubicado en el centro de Montevideo. Inmediatamente se evacuó el lugar siguiendo los protocolos de seguridad y comenzó una inspección en todas las áreas de la terminal y centro comercial. Finalizada dicha inspección, Bomberos confirmó que fue una falsa alarma.

Esta es la segunda amenaza en dos días, ya que ayer tuvieron que ser evacuados los edificios del World Trade Center ubicados en Montevideo y en Punta del Este.

Allí tampoco se encontraron artefactos explosivos y poco después de finalizada la búsqueda se retomó la actividad.

En noviembre de este año había sido amenazada la Embajada de Rusia, mientras que diversos centros comerciales y centros educativos del país sudamericano fueron amenazados de bomba a comienzos de este año y debieron ser evacuados en diferentes oportunidades.

