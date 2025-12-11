Rutte afirma que EEUU mantiene su compromiso con Europa pese a su estrategia de seguridad

"Como secretario general de la OTAN mi principal tarea es, por supuesto, garantizar que la alianza en su conjunto sea segura. Y si lo miro desde esta óptica y miro la estrategia de seguridad (de EE. UU.), ahí pone claramente que EE. UU. se compromete con Europa, con darle seguridad a Europa", dijo en una rueda de prensa en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz

Al mismo tiempo, Washington también reconoce "que toda la alianza tiene que seguir siendo segura", para lo cual hace falta una "estrecha cooperación" entre los aliados europeos, EE. UU y Canadá, señaló.

Rutte recordó que con ocasión de la última cumbre de la OTAN en La Haya el presidente Donald Trump reclamó un mayor esfuerzo conjunto para incrementar el gasto en defensa.

"EE. UU. siempre se ha comprometido con la OTAN, pero también ha tenido siempre la expectativa de que hagamos más, de que gastemos tanto como ellos", enfatizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No porque simplemente tengamos que hacerlo, sino porque tenemos que hacerlo para alcanzar nuestros objetivos de capacidades y garantizar que podamos combatir contra los rusos si nos atacan", agregó Rutte, que también apuntó a la amenaza del rearme de China.

El secretario general de la OTAN celebró en este sentido que Alemania haya decidido alcanzar ya en 2029 un gasto del 3,5 % del PIB en defensa y colocó al país germano como ejemplo a seguir para el resto de Europa.

También el propio Merz, que en el pasado había criticado como "inaceptables" las formulaciones de la estrategia de seguridad sobre la democracia en Europa, destacó que no existe ningún indicio de que Washington no vaya a cumplir con sus compromisos de defensa.

"Ahora mismo no tengo ningún motivo para dudar de los acuerdos que tenemos con EE. UU. en el marco de la alianza de la OTAN. No hay ningún anuncio ni ningún paso hacia la disolución de la promesa de seguridad mutua que nos hemos dado", aseguró.

Merz señaló que en la estrategia hay palabras de aprobación para la OTAN y dijo que la respuesta alemana es que Berlín es consciente "de que tenemos que hacer mucho más que en el pasado para la seguridad de Europa".

Alemania y Europa deben "invertir sistemáticamente" en su propia fortaleza, en ámbitos como la seguridad, la migración y la política económica, dijo.

"No porque alguien nos presione, sino porque nos interesa que Europa pueda sostenerse sobre sus piernas. Es el requisito para que en el futuro podamos mantener nuestro modo de vida europeo, nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestro bienestar", afirmó el canciller.