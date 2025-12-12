Aplazan audiencia para imputar a jefes de Los Lobos por el crimen de Villavicencio

El Ministerio Público informó en sus canales oficiales que Luis Arboleda, alias 'Gordo Luis', quien está recluido en la cárcel del Encuentro, la nueva prisión de máxima seguridad insignia del presidente Daniel Noboa, no aceptó que se le designe un abogado público y solicitó la presencia de un defensor privado de su confianza.

Además de Pipo y Gordo Luis, se busca vincular a este proceso a Ángel Aguilar. alias 'Lobo Menor', otro cabecilla con gran poder en la organización, pero cuyo paradero es desconocido.

La fiscal Ana Hidalgo pidió incluir a los líderes de Los Lobos, la banda criminal más grande y violenta del país andino, tras recabar "elementos que hacen presumir" su participación en el crimen de Villavicencio, asesinado a tiros a la salida de un mitin, pocos días antes de las elecciones extraordinarias en 2023.

Una vez que se les formulen cargos, estas tres personas se unirían a los otros cuatro procesados en esta causa: el exministro correísta José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga.

Sobre todos ellos pesa una orden de prisión preventiva, pero solo Salcedo la está cumpliendo en el país, al ya haber estado preso por casos de corrupción en el momento de su vinculación. Jordán y Serrano residen en Miami, aunque el exministro fue arrestado en agosto por el servicio de inmigración estadounidense; mientras que Aleaga está prófugo.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos Carlos Angulo. alias 'El Invisible', otro cabecilla de Los Lobos acusado de planificar la ejecución y logística del homicidio desde una cárcel.

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio.