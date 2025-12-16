Policía paraguaya destina 39.000 efectivos para la seguridad durante fiestas de fin de año

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, indicó, durante la presentación en un acto oficial, que el operativo 'Año Paha' (fin de año, en idioma guaraní) se extenderá hasta el 12 de enero de 2026.

La seguridad se reforzará especialmente en la capital, Asunción, los departamentos de Central, San Pedro (norte), Caaguazú (centro), Alto Paraná (este) e Itapúa (sur), lugares donde se ha observado un "aumento significativo" de actividades bancarias, comerciales, turísticas y un mayor flujo de personas en esta época de año, destacó el jefe policial.

Benítez afirmó que, además del resguardo a zonas comerciales y turísticas, buscan "fortalecer el control en algunas rutas" ante la presencia de "grupos criminales" que se dedican a "interceptar vehículos de carga".

En declaraciones a la prensa, Benítez detalló que estarán disponibles más de 34.000 efectivos a nivel nacional, a los que se sumarán en los próximos días 5.000 nuevos policías recién egresados quienes, aclaró, no portarán armas.

Solo en Asunción se desplegarán 2.100 policías y en el departamento Central otros 3.500, puntualizó.

Igualmente, Benítez destacó que "en esta época del año hay un aumento significativo de la violencia doméstica", por lo que el personal policial permanecerá en alerta para brindar asistencia a las posibles víctimas.

Una unidad especializada de la Policía también brindará "algún tipo de contención" a personas con "trastornos afectivos y emocionales", agregó Benítez.