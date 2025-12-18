Rutte descarta entrada de Ucrania en la OTAN pero reclama garantías de seguridad similares

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Orzysz, en el norte de Polonia, Rutte explicó que como dispone en el Tratado del Atlántico Norte cualquier país del espacio euroatlántico puede solicitar el ingreso en la OTAN y que en la cumbre de 2024 los líderes de la alianza consensuaron que el camino de Ucrania hacia la adhesión es "irreversible".

Sin embargo, también existe un "elemento práctico", admitió y señaló que "un par de aliados", entre ellos Hungría y Estados Unidos, han señalado que no darán su consentimiento, por lo que, si un ingreso en la OTAN no es posible, hay que encontrar una fórmula para prevenir que si se alcanza un acuerdo de paz en Ucrania más adelante se produzca una nueva invasión rusa.

"Putin tiene que saber que si vuelve a atacar a Ucrania tras un acuerdo de paz, la reacción sería devastadora", reclamó Rutte, en alusión al presidente ruso.

El secretario general de la OTAN bosquejó por ello unas futuras garantías de seguridad compuestas por tres "capas", a saber, las propias fuerzas armadas ucranianas, la protección que le brinde la conocida como 'coalición de voluntarios', encabezada por Francia y Reino Unido, que podría adoptar la forma de una fuerza de paz y, finalmente, un elemento correspondiente a EE. UU., cuyo aspecto final es ahora objeto de debate.

Rutte compareció ante la prensa tras visitar el Centro de Entrenamiento de Campo de las Fuerzas Terrestres en Orzysz (norte), donde tiene la base la Agrupación Táctica Multinacional de la OTAN, con efectivos de Polonia, Rumanía, Croacia, Estados Unidos y Reino Unido, en compañía del ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Por su parte Kosiniak-Kamysz anunció que precisamente este jueves han alcanzado la plena operatividad las dos baterías de defensas antiaéreas Patriot de las que dispone Polonia, un hecho que calificó de "histórico".

Asimismo, el ministro confirmó el apoyo polaco a su vecina Lituania en el fortalecimiento de las defensas en el corredor de Suwalki, y planteó la posibilidad de llevar a cabo maniobras militares conjuntas en ese lugar, considerado un punto estratégico para la OTAN.

Previamente, Rutte también se había reunido con el presidente polaco Karol Nawrocki, quien posteriormente agradeció al secretario general de la OTAN su reconocimiento a la significativa contribución de Polonia a la seguridad común.