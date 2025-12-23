Empresarios piden "blindar" frontera de México y Guatemala tras choques entre carteles

El presidente de la organización Pro-centro de los comerciantes y empresarios del centro de Tapachula, César García Jiménez, pidió que se “proteja y se refuerce la seguridad” en la zona fronteriza, ante la lucha de los carteles que están provocando temor entre los habitantes del sur de México.

“Necesitamos más presencia militar y federal por el lado nuestro (México), es muy porosa nuestra frontera sur, es muy fácil cruzar y eso hace que también los malos lleguen introducirse aquí a Chiapas”, expuso García Jiménez a EFE desde la mayor ciudad de la frontera sur de México.

En este sentido, advirtió que el clima de inseguridad en la zona, ha alejado hasta un 30 % la llegada de visitantes guatemaltecos, situación que pone en números rojos a los empresarios mexicanos, especialmente en el mes de diciembre donde esperaban una recuperación económica.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Abel Méndez Ruiz, mostró su preocupación porque, dijo, la frontera “está descuidada” y no hay autoridad que la proteja.

“Si necesitamos realmente que se cuide más la frontera (...) que haya más control, más operativos y seguridad para que Tapachula vuelve a tener el control como se tenía antes y que exista buena coordinación de seguridad”, indicó.

En el mismo sentido se pronunció Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la Asociación Nueva Generación Vinculación Social, quien exigió que se realice una “limpieza”.

“Queremos que pongan atención especial en todo lo que es el Soconusco hasta la frontera de Guatemala, es necesario y urgente porque es una zona 100 % productiva y mientras no se cuide (...) es una zona muy rica donde hay personas que están trabajando para una mayor producción para esta zona”, subrayó.

Por ello, el líder de esta asociación civil en la frontera sur de México consideró necesario que se abran mesas de trabajo ante la situación, “se requieren menos discursos y más acción para la protección de los ciudadanos”.

Este llamado de organizaciones empresariales y civiles se da después de que el pasado 8 de diciembre se reportara el enfrentamiento armado registrado en la comunidad de Agua Zarca, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, un ataque atribuido a grupos del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó el pasado 9 de diciembre que, desde entonces, existe intercambio de información con las autoridades guatemaltecas y que se desplegaron unidades del Ejército mexicano en la zona fronteriza para reforzar la vigilancia y apoyar en las labores de reconocimiento.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad mexicano, en la región operan al menos dos organizaciones: una célula vinculada al Cartel de Sinaloa y otra identificada como Cartel de Chiapas–Guatemala, que pugnan por el control de la zona.

El incidente ocurre en un contexto de tensión creciente en la región fronteriza entre México y Guatemala, donde este año se han registrado un aumento de los episodios de violencia asociados al tráfico de drogas y personas.