Un ciberataque contra Correos de Francia, reivindicado por hackers considerados prorrusos

Según este canal público, la Fiscalía de París fue la que confirmó esta reivindicación. Este organismo encargó la investigación a la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI), equivalente a los servicios secretos de Francia dentro del país.

Esta acción informática ha dejado a una gran cantidad de paquetes sin entrega en las fechas más próximas a la Navidad.

Según Franceinfo, el grupo Noname057(16) ya ha estado implicado en ciberataques saturando los servicios digitales mediante un exceso de solicitudes en varias webs oficiales de Francia, como el Ministerio de Justicia, prefecturas y ciudades francesas.

En julio, la Fiscalía de París anunció que la célula central de este colectivo, implicado en cerca de 2.200 ataques en Francia desde 2023, había sido desmantelada.

Según varios expertos consultados por medios locales, este tipo de ciberataques como el sufrido por La Poste no persigue un beneficio económico, sino afectar a la reputación de una empresa o de un país.

La intensidad del sufrido por La Poste, agregan, precisa de una gran inversión económica, lo que puede apuntar a una operación financiada por un Estado, un extremo que no ha sido confirmado ni por La Poste ni por las autoridades.