Un ciberataque impide a Correos de Francia entregar paquetes por segundo día consecutivo

El ministro de Economía, Roland Lescure, aseguró que el ataque, que había sido masivo la víspera, es ahora "de baja intensidad", pero precisó que sigue afectando a los servicios de la empresa, que trabaja para poder entregar todos sus paquetes antes de Navidad.

"La prioridad es que lleguen todos los paquetes antes de Navidad y gracias al trabajo de los carteros, que están acelerando su trabajo, me dicen que lo van a conseguir", aseguró Lescure en la televisión BFMTV.

Agregó que la logística de La Poste sigue funcionando, por lo que los envíos están llegando a las oficinas de correos, pero que todo el servicio informático está ralentizado, por lo que no hay comunicaciones con los clientes.

Además, las oficinas de correos o bien están cerradas o bien tienen problemas para acoger a todos los clientes, por lo que las entregas están sufriendo muchos retrasos.

El ciberataque se produjo en la semana de Navidad, la más cargada en términos de saturación de La Poste, que en los dos últimos meses del año reparte unos 180 millones de paquetes.

Se trata de un incidente de 'denegación de servicio', que consiste en saturar los servicios informáticos de la empresa para colapsarlos a través de millones de demandas.

Según Lescure, no hubo robo de datos en el mismo, lo que consideró una buena noticia.

Según varios expertos consultados por medios locales, este tipo de ciberataques no persigue un beneficio económico, sino afectar a la reputación de una empresa o de un país.

La intensidad del sufrido por La Poste, agregan, precisa de una gran inversión económica, lo que puede apuntar a una operación financiada por un Estado, un extremo que no ha sido confirmado ni por La Poste ni por las autoridades.