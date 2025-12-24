Ecuador mantendrá abierto solo un paso fronterizo con Colombia y Perú por seguridad

La medida rige desde este miércoles y ya "ha sido oportunamente informada a los Gobiernos de Colombia y Perú", reza el breve comunicado publicado en X por la Cancillería.

El paso fronterizo autorizado para transitar hacia Colombia será el Centro Nacional de Atención Fronteriza de Rumichaca, que conecta la provincia ecuatoriana de Carchi con el departamento colombiano de Nariño.

Mientras que el habilitado para ir hacia Perú será Centro Binacional de Atención Fronteriza de Huaquillas, que conecta a la provincia ecuatoriana de El Oro con el departamento peruano de Tumbes.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, que han sido denominadas como "terroristas", y a quienes el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años, y que lo ha llevado a estar a la cabeza del índice de homicidios de Latinoamérica.

El pasado 12 de diciembre, en el marco del decimosexto Gabinete Binacional, Noboa y el presidente interino de Perú, José Jerí, acordaron reforzar las fronteras entre ambos países con apoyo tecnológico, debido a los altos niveles de criminalidad que se registran en esas zonas.