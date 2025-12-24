Sentencian a 40 años de prisión en Ecuador a un colombiano por el asesinato de un policía

El crimen se produjo la tarde del 25 de marzo, cuando Paccha estaba dentro de su vivienda, donde también vendía alimentos junto a su madre y su hermano.

Un agente investigativo que testificó durante el juicio señaló que el acusado, identificado como Humberto García, recibió transferencias a través de una empresa internacional de servicios financieros y que el dinero fue depositado antes y después del crimen del policía.

El agente aseguró también que se pudo determinar la existencia de vínculos entre el asesinato y actividades de minería ilegal.

El fiscal del caso explicó en la audiencia que, un día antes del crimen, el procesado visitó la casa del policía, pidió comida y, luego de unos 30 minutos, se marchó. Al día siguiente volvió supuestamente para comprar pescado, pero asesinó al uniformado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los disparos fueron escuchados por el hermano de la víctima. Al salir, encontró a su familiar agonizando. Él también compareció a la audiencia como testigo presencial del hecho y, ante los jueces, afirmó haber visto al procesado escapar armado y a bordo de una motocicleta", detalló la Fiscalía en un comunicado.

García fue capturado dos días después con un arma y dinero en la provincia de Loja, vecina de Zamora Chinchipe y fronteriza con Perú.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a quienes el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país en los últimos años.

Estas bandas están dedicadas principalmente al narcotráfico, pero también han ampliado sus redes hacia la minería ilegal, las extorsiones, secuestros y el tráfico de armas y explosivos.