Estonia ve problemas en cinco cables submarinos, incluido el dañado en Finlandia

Según informó en un comunicado el Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia, las autoridades del país báltico han detectado fallos en cinco cables, con incidencias anteriores a las detectadas este miércoles en el cable propiedad de la empresa finlandesa Elisa, que une Estonia y Finlandia.

Entre los otros cables con problemas figuran uno de la firma china CITIC, que une Estonia y Suecia y que se ha visto afectado por incidencias desde el domingo, y otros tres de propiedad sueca que atraviesan la región submarina del mar Báltico.

Según el ministerio estonio, los problemas en esos cuatro cables probablemente se deban "a las condiciones meteorológicas adversas", pero la rotura entre Estonia y Finlandia, detectada esta madrugada, podrían estar relacionada con el paso de un buque entre la zona económica exclusiva (ZEE) de Estonia y la ZEE de Finlandia.

"La policía finlandesa ha iniciado un proceso penal para investigar el incidente, verificar la conexión del buque con los daños y llevar a cabo las primeras diligencias procesales. El buque tenía su cadena de ancla en el agua en el momento de la detención", recordó el ministerio estonio.

A pesar de las perturbaciones y roturas en varios cables submarinos de telecomunicaciones comunicadas, los clientes estonios e internacionales no están notando ningún efecto derivado de estos incidentes, según un comunicado de prensa de la filial estonia de Elisa.

El Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia confirmó que las conexiones de Estonia siguen estando suficientemente respaldadas por otros cables marítimos y terrestres, lo que garantiza la continuidad de todos los servicios.

"Este sistema garantiza la resiliencia de nuestra conexión transfronteriza a Internet y de nuestros sistemas de información en cualquier situación", afirmó la titular estonia de Justicia y Asuntos Digitales, Liisa Pakosta.