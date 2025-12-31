Helsinki investiga barco por daños en un cable de telecomunicaciones en Golfo de Finlandia

"Las autoridades finlandesas han investigado a un barco sospechoso de causar daños en un cable en el Golfo de Finlandia", indicó Stubb en un mensaje en su cuenta de X.

"Finlandia está preparada para desafíos de seguridad de varios tipos, y respondemos ante ellos del modo necesario", agregó el jefe de Estado finlandés, que citó en su mensaje a la Policía, la Guardia Fronteriza y otras autoridades vinculadas a la investigación del caso, a las que el presidente agradeció su labor.

"Seguimos la situación en cooperación con el Gobierno", señaló Stubb, al tiempo que el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, apuntó en su cuenta de X que Helsinki también coopera satisfactoriamente con otros países para resolver el caso.

Según recogió la agencia finlandesa 'STT', que citó a la Policía, las autoridades han "tomado el control del barco sospechoso" de haber causado daños en un cable de telecomunicaciones entre Helsinki y Tallín, la capital de Estonia.

