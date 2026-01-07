Policía de Ecuador recibe sistema de identificación balística para investigación criminal

Guayaquil (Ecuador), 6 ene (EFE).- La Policía ecuatoriana recibió este martes del Gobierno un nuevo sistema de identificación balística que permitirá, por medio de la comparación digital de proyectiles y vainas de armas vinculadas a grupos delictivos, fortalecer la investigación criminal en el país, que enfrenta su mayor crisis de violencia en la historia, al haber cerrado el 2025 con cerca de 8.800 asesinatos.