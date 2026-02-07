Encuentran 115 armas y 10.000 municiones escondidas bajo tierra en zona costera de Ecuador

Las fuerzas de seguridad llegaron hasta una zona de la localidad de Playa Prieta por información obtenida mediante labores de inteligencia y encontraron "compartimentos subterráneos diseñados estratégicamente para el ocultamiento de material bélico y logístico", añadió la Policía en un comunicado.

Además de las municiones y las armas, entre las que había 52 subfusiles y 12 escopetas, en el sitio se hallaron sesenta chalecos balísticos, cinco silenciadores, veintidós cascos, cinco prendas con características similares a los uniformes policiales, otros equipos más y 32.000 dólares.

Durante la intervención también fueron detenidos dos hombres, sospechosos de estar vinculados con grupos delictivos que operan en la zona.

De acuerdo a las autoridades, el material incautado "evidencia el uso de armamento letal y equipamiento institucional para sostener operaciones criminales e intimidar a la población".

Manabí es una de las nueve provincias que están bajo un estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, el pasado 31 de diciembre por el aumento de la violencia.

Además, el país vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.216, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.