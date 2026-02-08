El Gobierno checo, también a favor de prohibir las redes sociales para menores de 15 años

En un vídeo colgado hoy en X, el jefe de Gobierno checo formado por populistas, derechistas y eurocríticos, en el poder desde finales del año pasado, aseguró que apoya una prohibición como la impulsada por Francia, donde las redes sociales serán vetadas para los jóvenes menores de 15 años.

"Yo estaría a favor (de una prohibición), porque los expertos que conozco dicen que es terriblemente dañino para los niños. Terriblemente dañino. Y tenemos que proteger a nuestros niños", dijo Babiš.

Por su parte, el ministro de Deportes, Boris Šťastný, del partido eurocrítico 'Motoristé sobě' (Motoristas por sí mismos), mostró en X su "apoyo inequívoco" a la iniciativa de Babiš.

"Los niños deberían pasar su tiempo libre practicando deportes, estando al aire libre en parques infantiles y manteniéndose activos, en lugar de estar sentados en las redes sociales y subiendo de peso", dijo el ministro.

Siguiendo el ejemplo de Austria, donde existe un veto a las redes sociales para menores de 16 años desde diciembre pasado, varios países de la Unión Europea (UE) anunciaron en los últimos días propuestas similares, como en Francia, España, Grecia o Austria.