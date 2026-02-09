Rubio viajará a Alemania, Eslovaquia y Hungría para abordar seguridad y energía

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio participará del 13 al 15 de febrero en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich, un foro clave de discusión sobre defensa y política exterior, donde se darán cita líderes internacionales y responsables de seguridad para debatir los principales retos globales.
Tras su paso por Alemania, el jefe de la diplomacia estadounidense viajará a Bratislava, donde se reunirá con altos funcionarios eslovacos para avanzar en intereses comunes de seguridad regional, apoyar la modernización militar del país y reafirmar los compromisos de Eslovaquia dentro de la OTAN.
La gira concluirá en Hungría, donde Rubio mantendrá encuentros con autoridades del Gobierno para abordar intereses bilaterales y regionales, incluidos los esfuerzos diplomáticos para impulsar procesos de paz en conflictos internacionales y la cooperación energética entre ambos países.