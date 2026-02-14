Starmer y Von der Leyen coinciden en intensificar esfuerzos para una OTAN más europea

Según informó hoy un portavoz de la residencia oficial de Downing Street, Starmer y Von der Leyen mantuvieron un encuentro al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, centrada en la soberanía europea de defensa, y reafirmaron el compromiso de continuar reforzando las defensas colectivas ante las crecientes amenazas.

El primer ministro expresó el deseo de una mayor integración en los ámbitos económico, de defensa y tecnológico, "en aras de una mayor seguridad, un crecimiento más sólido y una mejor calidad de vida para los británicos."

"No hay duda de dónde reside el interés nacional y siempre lucharé por lo mejor para el Reino Unido", dijo el líder laborista.

Starmer y Von der Leyen acordaron intensificar las negociaciones en curso para alcanzar un acuerdo con la UE sobre alimentos y bebidas que podría reducir los precios, un régimen de emisiones que podría reducir las facturas y un programa de experiencias para jóvenes que les brinde más oportunidades de trabajar y viajar al extranjero, agregó la fuente oficial británica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su intervención hoy en Múnich, el primer ministro dijo que Europa debe estar "lista para luchar" si fuera necesario ante la amenaza rusa.

El jefe del Gobierno británico resaltó que Rusia ha demostrado su "afán de agresión" y consideró que esa OTAN más europea debe estar sustentada por vínculos más profundos entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).