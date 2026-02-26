Movistar elude pago millonario de impuestos al fisco mexicano tras fallo de la Corte

La decisión, fue tomada este jueves por la mayoría de ministros de la Suprema Corte, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana tratara de echar abajo la protección judicial que había obtenido antes la firma española de telecomunicaciones.

Es así que, al revisar el recurso 1172/2025, la SCJN cerró la vía de impugnación de la SHCP y determinó que esta no tenía legitimación para interponer un recurso de revisión contra el amparo concedido a la empresa.

En este sentido, quedó en firme la protección judicial que impide el cobro del crédito fiscal en ese expediente.

El litigio surgió tras la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a permitir determinadas deducciones vinculadas con una fusión corporativa realizada en 2014, por lo que, en 2019, la autoridad fiscal determinó un crédito fiscal millonario por ISR, actualización, recargos y multas.

El fallo sucede a la par de la desinversión de Telefónica en México, donde, según especialistas, enfrenta el reto de vender un negocio de “bajo valor” con la marca Movistar.

Hasta antes del fallo, el litigio fiscal sobre Telefónica en México pesaba como una variable de incertidumbre en la negociación de su negocio, mientras ahora enfrenta el reto de conseguir comprador, con un negocio que pasó de ser un operador con infraestructura a una compañía que administra una base de clientes que opera sobre la red AT&T.

La retirada de Telefónica en México se ha construido por etapas.

En 2019, la empresa comenzó a desprenderse de infraestructura, como la venta de 250 torres a American Tower y la venta de activos de fibra óptica a Neutral Works y Even Telecom.

Después, avanzó en la devolución de espectro, quedándose sin frecuencias para servicios celulares, lo que empujó a la compañía a migrar hacia un modelo de operador móvil virtual (OMV), basado acuerdos mayoristas.

El eje de ese giro fue el convenio con AT&T México firmado en 2019 y extendido hasta 2030.

En la más reciente fase de simplificación, Telefónica vendió a Hiberus los últimos activos de centros de datos de su brazo de servicios digitales, Telefónica Tech.

Telefónica Movistar reportó en 2025 una base de más de 23,5 millones de clientes en México, aunque con presiones en rentabilidad, en un mercado dominado por Telcel (América Móvil).