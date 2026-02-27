EE.UU. desmiente que haya autorizado la salida de su personal no esencial en Irak y Kuwait

"Esto no es cierto", aseguró en X el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, al reaccionar a una publicación del medio israelí i24News que informaba sobre la aprobación de salida a diplomáticos y sus familias de sus misiones en esos países árabes en medio de las tensiones en la región por un posible ataque de EE.UU. a Irán.

De producirse un ataque estadounidense a Irán estas naciones, donde Washington mantiene bases militares, serían muy vulnerables a una represalia iraní.

Oriente Medio vive momentos de incertidumbre ante el aumento de los signos de una inminente operación estadounidense contra territorio iraní a pesar de que Teherán se ha mostrado optimista tras la última ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa.

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, ha enviado este viernes un mensaje a los trabajadores de la legación en Jerusalén donde les advierte que, si quieren salir del país, lo "hagan HOY", según The New York Times.

El Departamento de Estado informó hoy que autorizado la salida del personal no esencial y sus familiares de territorio israelí.

El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán, que incluye un segundo portaaviones, varios destructores y decenas de cazas.