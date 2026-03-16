Ecuador lanza una aplicación móvil para reportar casos de violencia contra las mujeres

Durante el acto de presentación, que contó con la presencia de la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, el director del ECU 911, Juan Carlos Paladines, señaló que la aplicación busca fortalecer los "mecanismos de alerta" y la "respuesta inmediata" en situaciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

Entre 2025 y lo que va de 2026, el ECU-911 coordinó 85.130 emergencias relacionadas a situaciones de violencia dentro de la familia, que incluyen casos de agresión física, psicológica y sexual hacia las mujeres.

La aplicación permite a la usuaria reportar emergencias directamente desde su teléfono móvil, lo que facilita su geolocalización y reduce los tiempos de respuesta mediante la coordinación inmediata con la Policía.

Para utilizarla, las mujeres deben descargar la aplicación, registrar sus datos personales, incluir un contacto de emergencia, proporcionar información del agresor y adjuntar una boleta de auxilio o medida de alejamiento contra el agresor que esté vigente.

En caso de peligro, la usuaria debe presionar el botón de alerta durante tres segundos, lo que genera una notificación automática en la sala operativa del ECU-911 para activar el protocolo de atención.

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tiempo de violencia, de acuerdo a las últimas cifras oficiales.