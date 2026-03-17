México detiene a dos presuntos miembros de red criminal en medio de escalada de violencia

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad mexicano informó que los dos sospechosos, de 19 y 21 años, fueron detenidos en un operativo terrestre por el municipio de Culiacán, capital de Sinaloa, donde les localizaron a bordo de una camioneta con matrícula estadounidense de California.

Tras darles el alto, los individuos elevaron la marcha y emprendieron la huida, por lo que se inició una persecución que culminó en la carretera Mazatlán–Culiacán, donde el vehículo impactó contra la maleza.

A los jóvenes les incautaron una dosis de una droga conocida como cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

Los investigadores les vinculan a una red delictiva responsable del clima de violencia que se vive en Sinaloa, uno de los principales focos de la crisis de seguridad de México.

Fueron puestos a disposición de un agente de la Fiscalía, quien determinará su situación legal.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

"Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular redes delictivas y proteger a la población en Sinaloa", concluyó la dependencia del Gobierno mexicano.

Sinaloa, considerado un bastión histórico del narcotráfico en México, registró un incremento de la violencia desde septiembre de 2024 debido a disputas entre grupos criminales, lo que llevó a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a reforzar la presencia federal en la entidad.

En el mismo periodo se han detenido a 2.225 personas por delitos de alto impacto y se han decomisado 33 toneladas de droga, mientras que el Ejército y la Marina han desmantelado 1.942 laboratorios y centros de producción de metanfetaminas, según datos de las autoridades.