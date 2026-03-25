Ecuador y EE.UU. detienen a 10 personas e incautan más de 500 kilos de droga en altamar

Durante la intervención se ejecutaron acciones de interceptación marítima que incluyeron detección, persecución y abordaje de una embarcación, que navegaba acompañada de otras lanchas tipo fibra, evidenciando una operación logística estructurada para el transporte de droga.

Según las autoridades, la acción se desarrolló con coordinación e intercambio de información entre ambos países, apoyados por inteligencia naval y policial.

Los detenidos y la droga incautada serán trasladados en las próximas horas a Ecuador, donde quedarán a disposición de las autoridades competentes para el inicio de los procesos judiciales correspondientes.

Ecuador cuenta con Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto en el que, además, el Gobierno instaló un toque de queda nocturno hace diez días en cuatro provincias del país, hasta fin de mes.

La medida, en solo permite circular a militares, policías y personal sanitario de emergencia en el horario establecido, responde a "una nueva fase" de la "guerra" contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa ante el aumento sin precedentes de la violencia, que ha situado al país con la mayor tasa de homicidios de América Latina.

Durante la última jornada del toque de queda nocturno, las fuerzas de seguridad detuvieron a 34 personas, registraron 34 vehículos y retuvieron 4 motocicletas en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, las provincias donde rige la medida, según el Ministerio del Interior.