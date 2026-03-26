Francia desplegará una "burbuja de protección" aérea por la visita de León XIV a Mónaco

Este dispositivo tiene como objetivo garantizar la seguridad del espacio aéreo durante el desplazamiento del pontífice al principado con motivo de un viaje relámpago considerado histórico, ya que se trata de la primera visita de un papa a Mónaco.

La llamada "burbuja de protección" consiste en un sistema de vigilancia y control del espacio aéreo que moviliza aviones de combate, helicópteros, radares y medios de detección para prevenir cualquier intrusión o amenaza, explicó el Ministerio galo de Defensa en un comunicado.

Este tipo de despliegue forma parte del dispositivo permanente de defensa aérea francesa y se activa de forma específica en eventos de alta sensibilidad o con presencia de jefes de Estado.

Según el Ministerio, el operativo permitirá asegurar la integridad del espacio aéreo mediante la identificación, seguimiento e interceptación, si fuera necesario, de cualquier aeronave no autorizada.

Asimismo, el dispositivo incluirá capacidades de respuesta ante amenazas emergentes, como drones, en un contexto de creciente atención a los riesgos híbridos.

El despliegue se inscribe en un dispositivo más amplio de seguridad interinstitucional coordinado con las autoridades monegascas, en previsión de la llegada del pontífice, cuya visita tendrá una duración inferior a 24 horas.

Durante su estancia, el papa mantendrá encuentros con autoridades locales y celebrará actos religiosos con la comunidad católica del principado de Mónaco.

La visita de León XIV a Mónaco, organizada a invitación del príncipe Alberto II, reviste un carácter tanto diplomático como pastoral y se enmarca en los estrechos vínculos históricos entre la Santa Sede y el pequeño principado mediterráneo.