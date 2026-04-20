México detiene a dos personas que vendían medicamentos falsos contra VPH y hepatitis B

Fuentes federales señalaron a EFE que los detenidos fueron identificados como Rodolfo César Rivera Álvarez y Areli Manrique Nopaltitla, a quienes se les aseguraron 110 dosis de vacunas apócrifas para VPH, 22 vacunas para neumococo, nueve vacunas para sarampión, un millar de etiquetas para cajas de vacunas, 15.000 dosis de clonazepam, cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.

En un comunicado aparte, el Gabinete de Seguridad precisó que el arresto se derivó de trabajos de inteligencia e investigación, tras los cuales se identificó un inmueble en el municipio de Huixquilucan utilizado para la venta de medicamentos falsificados, incluidas vacunas apócrifas.

En el operativo, realizado en el barrio Jesús del Monte, participaron miembros de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según datos de asociaciones civiles, uno de cada 10 medicamentos que circulan en México es falsificado o de baja calidad, lo que pone en riesgo y retrasa la recuperación de la salud de las personas.