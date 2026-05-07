Noboa afirma que Ecuador "está a tiempo" de ganar la lucha contra el "narcoterrorismo"

Así lo aseguró durante la ceremonia de incorporación del BAE Jambelí, el denominado 'mega buque de guerra' de la Armada ecuatoriana, en la ciudad costera de Machala, donde indicó que a "otros países les ha tomado por sorpresa [la actividad del narcotráfico] y en algunos ya es demasiado tarde".

Noboa también rechazó que la situación de violencia que vive el país sea una "crisis" y afirmó que Ecuador atraviesa un "conflicto armado interno", tal y como declaró en enero de 2024, de manera que pasó a considerar a las bandas criminales como "terroristas".

"Estamos peleando de frente", continuó el mandatario, que defendió que su Gobierno busca "dar una mejor vida" a los jóvenes y a las familias ecuatorianas.

Pese a las diferentes acciones del Gobierno, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar cerca de 9.300 homicidios, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.