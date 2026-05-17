Detenido en Noruega un ciudadano chino acusado de espionaje

Según declaró el responsable de comunicaciones de la Policía de Seguridad Noruega (PST), Eirik Veum, a la agencia NTB, el hombre fue detenido el pasado viernes y por el momento ingresará en prisión preventiva durante las cuatro próximas semanas, según decidió el Tribunal de Distrito de Salten y Lofoten.

Veum no quiso dar detalles sobre las presuntas actividades de espionaje ni explicó si el sospechoso residía en Noruega o se hallaba en el país de forma temporal.

El abogado del detenido, Tor Haug, afirmó en declaraciones al mismo medio que el hombre se declara no culpable.

En la región de Nordland se encuentran instalaciones militares como el Cuartel Operativo de las Fuerzas Armadas Noruegas, el centro de operaciones aéreas regional de la OTAN, la base aérea de Evenes y diversas bases navales y centros de inteligencia.

A principios de este mes, fue detenida en la isla de Andøya (norte), donde se ubica una base para lanzamiento espacial, una mujer china bajo la sospecha de complicidad en un intento de espionaje grave relacionado con secretos de Estado.

Según informó entonces la PST, la operación se basó "en una sospecha de que una compañía registrada en Noruega opera como tapadera para los intentos de un actor estatal chino de establecer un receptor para almacenar datos de satélites que pueden dañar intereses noruegos".

De acuerdo con las autoridades noruegas, hay otras dos personas sospechosas en este último caso, pero ninguna ha sido detenida y la policía cree que podrían estar en China.