Refuerzan seguridad en aeropuerto paraguayo ante alerta de presunto plan de robo de cargas

El administrador del aeropuerto, David Gavilán, dijo a la radio local 780 que los organismos de inteligencia "han detectado la posibilidad de un ataque criminal" para robar mercaderías.

Esta terminal aérea recibe cada semana entre cuatro y cinco vuelos de aeronaves de carga, todos provenientes de Miami (EE.UU.), que representan un promedio aproximado de 200.000 kilos de mercadería, detalló el funcionario.

En ese sentido, Gavilán afirmó que efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas reforzaron la seguridad de las instalaciones como una medida preventiva, y aclaró que hasta el momento no se han registrado "incidentes".

Por su parte, el director de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná (este), el comisario José Vega, declaró a la radio ABC Cardinal que la alerta provino del Comando Tripartito de la Triple Frontera, creado en 1996 y que coordina las tareas de seguridad entre las autoridades en la zona limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay.

El aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro) y que sirve a Asunción, es el principal del país, ya que concentra casi la totalidad del tráfico aéreo.