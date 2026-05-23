La Casa Blanca ha sido puesta bajo cierre de seguridad tras sonidos de disparos

El Servicio Secreto dijo que investigaba las detonaciones efectuadas a las afueras del complejo de la Casa Blanca, donde se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump.

“Estamos al tanto de los reportes sobre disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW, y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”, adelantó en su cuenta de X la agencia federal.

Los sonidos fueron captados por las cámaras de ABC News, que obligaron a una reportera a agacharse y buscar refugio.

Los miembros del cuerpo de prensa que se encontraban informando en el Jardín Norte de la sede del Ejecutivo estadounidense sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente horas antes, fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE.

Una vez dentro, se indicó a los reporteros que buscaran refugio en el lugar, mientras los agentes del Servicio Secreto gritaban "¡tírense al suelo!" y alertaban sobre "disparos", detalló CNN.

Los periodistas informaron que se pudo observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados mientras se desplazaban por la zona del jardín en mención y bloquearon el acceso a la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.

El hecho se registra casi un mes después que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump.