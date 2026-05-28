Detenido en Dinamarca un presunto miembro de Hamás buscado por Alemania

El detenido, identificado tan sólo como Yousif C., fue arrestado en las inmediaciones de Copenhague, según el comunicado, y una vez sea entregado a Alemania deberá comparecer ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de justicia del Estado centroeuropeo.

El hombre es sospechoso de pertenencia a una organización terrorista extranjera, de preparación de un acto violento grave peligroso para el Estado y de infracciones contra la ley de armamento.

La fiscalía alemana cree que Yousif C. estuvo implicado en una red de supuestos miembros de Hamás en suelo europeo, de los que varios han sido ya detenidos, y que se dedicaban presuntamente a adquirir y a ocultar armamento para cometer ataques en un futuro.

En concreto, la fiscalía le atribuye haber entregado cinco pistolas con la correspondiente munición a Abed Al G., que a su vez se las entregó a Mohammed A. -ambos arrestados en 2025-, el cual debía transportarlas posteriormente a Viena.

El objetivo último era supuestamente cometer atentados mortales contra instalaciones israelíes o judías en suelo europeo.