Kast llama a la unidad regional contra el crimen organizado en primera visita a Paraguay

"Ante el crimen organizado la neutralidad no es opción, quien duda, pierde, y quien se divide cae frente a este flagelo", indicó el mandatario en un discurso durante una reunión del Congreso de Paraguay, como parte de su primera visita oficial al país suramericano desde su asunción al cargo en marzo pasado.

Tras mantener una reunión bilateral con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, Kast dijo a los legisladores que la "región completa enfrenta hoy día este fenómeno que no respeta las fronteras", y expresó su preocupación porque el narcotráfico, las mafias y el crimen organizado intentan apoderarse de los barrios de los ciudadanos.

Ante esta realidad, destacó la reciente adhesión de Paraguay al acuerdo denominado 'Compromiso de Santiago' contra el crimen organizado transnacional, impulsado por Chile y firmado inicialmente por Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, y anunció que han convocado también a Uruguay y Brasil.

"Esto es una tarea de todos que no puede abordarse, como les decía, de manera independiente, porque el crimen organizado no respeta las fronteras, no tiene banderas, no tiene ley", aseguró.

El ultraderechista llegó el pasado lunes a Paraguay para participar en la 68 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y del que Chile es un país asociado.

La cuestión de la seguridad también centró su discurso en la reunión de presidentes, donde planteó que el éxito del futuro corredor bioceánico depende de la seguridad regional y de que el crimen organizado no se aproveche de esta red de carreteras e infraestructuras que busca conectar el continente de este a oeste.

La visita a Paraguay forma parte del segundo viaje internacional de Kast desde su llegada al poder en marzo pasado, una gira que continuará este miércoles con una visita oficial de dos días a Uruguay.