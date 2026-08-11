Registro obligatorio hace perder 4,9 millones de líneas móviles en México, dice consultora

México cerró el segundo trimestre con 157,1 millones de líneas móviles activas, 1,7 millones menos que tres meses antes, mientras el crecimiento anual se redujo al 0,8 %, su menor ritmo desde el cuarto trimestre de 2020, cuando la pandemia de la covid-19 llevó el avance al 0,5 %, según la presentación trimestral de la consultora.

The CIU prevé que el efecto regulatorio continúe durante la segunda mitad del año y que el número de líneas registre variaciones anuales negativas en el tercer y cuarto trimestres, antes de volver en 2027 a un crecimiento más moderado.

Los analistas explicaron que la caída no responde principalmente a una aceleración de las cancelaciones, sino a que los usuarios dejaron de añadir nuevas líneas, una práctica que habían impulsado especialmente los operadores móviles virtuales mediante promociones y servicios de prepago.

Pese a este retroceso, los ingresos del mercado móvil aumentaron el 5,3 % anual en el segundo trimestre.

Los ingresos por servicios avanzaron el 7,7 %, apoyados en un mayor consumo de datos, la migración hacia planes de pospago y la desconexión de líneas de bajo valor.

En tanto, la venta de equipos móviles cayó el 1,4 % por menores volúmenes y ciclos de reemplazo más largos.

El desempeño contrasta también con los retos de infraestructura, pues The CIU advirtió que México continúa sin iniciar el proceso para asignar el nuevo espectro destinado al 5G.

Aunque el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias de 2026 identifica frecuencias disponibles, todavía no existen bases ni convocatoria para su licitación, advirtió la firma.

La consultora sostiene que el costo promedio del espectro mexicano supera en un 27 % la mediana internacional, con diferencias de un 93 % en AWS/PCS, de un 83 % en la banda de 2,5 GHz y de un 24 % en 3,5 GHz, lo que dificulta su atractivo.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sin embargo, ha señalado que el promedio general se ubica por debajo del referente internacional.

The CIU pidió reducir derechos anuales y combinar menores costos con compromisos de cobertura e inversión, al seguir modelos aplicados en otros países.

En los servicios fijos, la televisión paga profundizó su retroceso, al cerrar junio con 14,1 millones de suscripciones, el 9,8 % menos interanual y muy por debajo de los casi veinte millones en 2020.

La organización atribuyó esa caída a la migración hacia plataformas digitales y paquetes centrados en internet.

Mientras, la banda ancha fija alcanzó los 31,6 millones de accesos, con un crecimiento anual del 4,1 % y una penetración superior al 80 % de los hogares.

Según The CIU, el Mundial de fútbol de 2026 reforzó además el desplazamiento hacia plataformas de internet, que concentraron parte de la demanda audiovisual durante el torneo.