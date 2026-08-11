Telefónica Y MasOrange habilitan llamadas y mensajes gratuitos a Colombia tras el seísmo

Telefónica aplica este servicio gratuito tanto en su marca Movistar como en la de O2, tanto para las líneas para personas, como para profesionales y pymes, según han informado fuentes de la compañía.

Asimismo, ha expresado su solidaridad con todas las personas afectadas y ha reiterado su compromiso de contribuir a mantener las comunicaciones en situaciones de emergencia, han informado fuentes de la multinacional española. La empresa completó su salida de Colombia este año.

Por su parte, MasOrange ha informado que estas medidas extraordinarias se han habilitado para todas sus marcas y que estarán vigentes inicialmente durante los próximos 15 días.

También ha informado de que hasta el momento ha podido confirmar que todos sus trabajadores, tanto propios como 'partners', se encuentran bien y que la actividad de la compañía se desarrolla con normalidad en el país.