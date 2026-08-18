Niños rusos participan en ejercicios antiterroristas en más de cien escuelas y guarderías

"Durante los ejercicios se practicaron varios guiones: ataque armado con uso de sustancias inflamables, captura de escolares y del profesor de uno de los grupos de una guardería", informó el periódico independiente Nóvaya Gazeta Europe, con sede en Letonia.

Según el medio, más de cien centros escolares de toda Rusia ya han dado parte de la realización de esos ejercicios.

"Los niños fueron obligados a tumbarse boca abajo en el suelo y agacharse. En varios casos, les apuntaron con armas y los tomaron como rehenes. Los niños también bloquearon puertas de las guarderías" en el marco de estas prácticas, señaló Nóvaya Gazeta Europe.

Los canales de Telegram rusos 112, Mash y Baza informaron de que durante uno de estos ejercicios llevados a cabo en la localidad de Sérkovo de la región de Moscú resultaron heridos cuatro maestros tras la explosión de una granada aturdidora.

Estos ejercicios fueron anunciados el pasado 12 de agosto por el viceministro de Educación, Alexandr Bugáev, en una reunión de la comisión estatal de prevención y gestión de emergencias y seguridad antiincendios.

Estos ejercicios, según informó el periódico ruso Kommersant, están dirigidos a pedagogos y agentes de seguridad de las instituciones educativas y tienen como fin practicar las acciones en caso de asaltos o ataques con drones.

Además, está previsto que en septiembre próximo especialistas del Ministerio para Situaciones de Emergencia ofrezcan un curso de preparación adicional para maestros y directivos de las escuelas.

Según el Ministerio de Educación ruso en su portal oficial, en Rusia existen 108.262 centros educativos que deben contar con protección antiterrorista, de los cuales un total de 76.754 ya han cumplido con todas las medidas preventivas.

El ministro de Emergencias, Alexandr Kurenkov, presente en la citada reunión, aseguró que "cuando los padres entregan a los centros docentes a sus hijos, están seguros de que están protegidos".

"Respondemos por la vida y la salud de nuestros niños, por ello exigimos a los responsables una atención exclusiva respecto a las medidas de seguridad. Cualquier manifestación de negligencia o supervisión inadecuada es inaceptable", declaró.